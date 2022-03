Prenovili območje ob Cesti španskih borcev v Ljubljani

Ljubljana, 23. marca - V Ljubljani so odprli celovito preurejeno območje ob Cesti španskih borcev. V okviru projekta so med drugim uredili meteorno kanalizacijo, obnovili vodovod, plinovod in uredili javne površine. Za dela, ki jih je izvedla družba KGG, so porabili okoli tri milijone evrov brez DDV, so sporočili z ljubljanske občine.