Slovenska karitas v Ukrajino pošilja šesti tovornjak pomoči

Ljubljana, 23. marca - Slovenska karitas ob sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije ter nevladnima organizacijama Državljani sveta in ADRA Slovenija danes v Ukrajino pošilja šesti tovornjak pomoči. Kot so sporočili na današnji novinarski konferenci, so Ukrajini skupaj s to pošiljko poslali 187 palet oziroma 77 ton pomoči v vrednosti preko 330.000 evrov.