Ljubljana, 23. marca - Predsednica SAB Alenka Bratušek in nekdanji zunanji minister Ivo Vajgl bosta danes ob 12.30 v preddverju sedeža stranke SAB na Štefanovi 5 dala izjavo za medije o aktualnem dogajanju v Ukrajini in potezah slovenske vlade, so sporočili iz SAB.