Pogrešan 79-letni Adolf Golob z Vrhnike

Ljubljana, 23. marca - Svojci pogrešajo 79-letnega Adolfa Goloba z Vrhnike. Visok je okoli 175 centimetrov, suhe postave, kratkih belih las in ima modre oči. Nazadnje je bil oblečen v dolge kolesarske črne hlače, črno zelen kolesarski pulover ali oranžen anorak in črno sive športne čevlje, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.