DZ brez Vizjaka o nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost

Ljubljana, 23. marca - Poslanci so danes opravili širšo razpravo o odgovoru ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka na vprašanje v zvezi s porabo sredstev v okviru nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost s prejšnje seje. Na drugi strani niso imeli sogovornika, saj se je minister zaradi drugih obveznosti opravičil.