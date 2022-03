Eden izmed obtoženih umora pri Grosupljem zaradi bolezni začasno izločen iz postopka

Ljubljana, 23. marca - Na ljubljanskem okrožnem sodišču so v sojenju zoper Marjana Brajdiča, Mihaela Grma, Marjana Grma in Marka Belcla zaradi umora 77-letnega Slavka Knaflja, ki se je zgodil 18. marca lani, začasno izločili postopek zoper Brajdiča. Po poročanju medijev ga je v priporu 10. marca zadela možganska kap. Med pričami so bili v torek večinoma policisti.