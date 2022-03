Velenjska občina s 100.000 evri za sofinanciranje podjetništva

Velenje, 26. marca - Velenjska občina je letos za sofinanciranje podjetništva namenila 100.000 evrov, in sicer za sklop A, ki se nanaša na spodbujanje naložb v gospodarstvu 50.000 evrov, za sklop B, ki predvideva spodbujanje zagona podjetij v inkubatorju 30.000 evrov, in za sklop C za spodbujanje razširjanja dejavnosti in znanja 20.000 evrov, so sporočili z občine.