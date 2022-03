Hokejisti Los Angelesa do nove prepričljive zmage

Los Angeles, 23. marca - Los Angeles Kings so v severnoameriški hokejski ligi NHL v pretekli noči zabeležili novo prepričljivo zmago. Na domačem ledu so s 6:1 premagali neposredne tekmece za mesta v končnici Nashville Predators. Prvo ime tekme je z dvema zadetkoma in podajo bil Quinton Byfield, slovenski zvezdnik pri kraljih Anže Kopitar je prispeval dve podaji.