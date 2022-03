Beg pred vojno: Na meji z Ukrajino prostovoljci z vseh vetrov

piše Mojca Zorko

Košice, 24. marca - Ukrajincem, ki bežijo pred vojno, pomagajo številni prostovoljci iz vsepovsod, tudi Slovenije. Nekateri prihajajo kot člani humanitarnih in drugih organizacij, spet drugi so se organizirali s pomočjo družbenih omrežij. So tudi taki, ki pridejo sami na mejo in "se dajo na razpolago". "Pomembno je, da vsi pomagamo, kakorkoli lahko," so se strinjali.