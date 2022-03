Na javni poziv urada prijavljenih namestitev za okoli 600 beguncev

Ljubljana, 23. marca - Na javni poziv vladnega urada za oskrbo in integracijo migrantov se je odzvalo 153 pravnih subjektov, ki izpolnjujejo pogoje javnega poziva, skupaj pa lahko ponudijo namestitev za okoli 600 beguncev iz Ukrajine. Gre za hotele, hostle in apartmaje, namestitve pa so ponudili po celi Sloveniji, so za STA sporočili iz urada.