Predstavniki vodstev strank opozorili na negativne posledice prekarnega dela

Ljubljana, 22. marca - Prekarnost je kompleksen problem z velikimi posledicami za družbo, zdravstvo in gospodarstvo, so se strinjali udeleženci današnjega pogovora s predsedniki oz. podpredsedniki strank o posledicah prekarnosti. Enotni so bili tudi, da mora biti med prioritetami prihodnje vlade odprava prekarnosti v javnem sektorju in koordiniran boj zoper prekarnost.