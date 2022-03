Beg pred vojno: Pravi heroji so mame

piše Mojca Zorko

Košice, 23. marca - Iz Ukrajine v zahodno Evropo pred vojno bežijo zlasti ženske in otroci. Ko pridejo na varno, z žalostjo in skrbjo v očeh pripovedujejo o očetih in možeh, ki so ostali sredi vojne. Na drugi strani meje pa so mame steber poguma družin ali kot je dejal eden od slovenskih prostovoljcev na slovaško-ukrajinski meji: "Mame so tu pravi heroji."