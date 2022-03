Večer o premišljenem delovanju občin pri spodbujanju podjetništva (23. 3.)

Maribor, 22. marca - Darja Lukman Žunec v komentarju Pogum in um piše o spodbujanju in razvijanju lokalnih podjetij s strani občin ter pozitivnih posledicah naporov za izboljšanje občinske gospodarske slike. Po avtoričinem mnenju je tudi med podeželskimi župani vedno več takih, ki razumejo pomembnost vlaganja v infrastrukturo in ohranjanja podjetij v domačem kraju.