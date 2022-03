Primorske novice o odporu do priselitve oseb z duševnimi težavami (23. 3.)

Koper, 22. marca - Veronika Rupnik Ženko v komentarju Koliko "prizadetih" na koliko "normalnih" še gre? piše o problematiki divaške iniciative proti naselitvi določenega števila oseb s težavami v duševnem zdravju v svojo bližino. Avtorica meni, da je jemanje pravice do odločanja, kdo in koliko oseb si lahko ustvari dom v njihovem kraju nevarno in celo sprevrženo.