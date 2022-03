Katarina Stražar in Ana Tofant v polfinale, konec za Darka Jorgića

Doha, 22. marca - Katarina Stražar in Ana Tofant še naprej navdušujeta s svojimi predstavami na turnirju WTT Contender v Dohi. V četrtfinalu sta med dvojicami premagali še Zdeno Blaskovo in Švicarko Rachel Moret s 3:2 (-9, -8, 9, 8, 10). Od nadaljnjega tekmovanja se je poslovil Darko Jorgić, v 2. krogu je klonil proti An Jaehyunu iz Južne Koreje z 0:3 (-10, -5, -4).