Finance o embargu na ruske energente (23. 3.)

Ljubljana, 22. marca - Jurij Šimac v komentarju Prepovedati ruski plin in nafto? piše o posledicah morebitnega embarga na energente iz Rusije. Pri embargu na ruske energente EU ni več tako enotna, kot je bila pri prejšnjih sankcijah. Po mnenju avtorja se približuje čas, da se unija, kljub možnim posledicam za gospodarstvo in ljudi, odreče ruskima nafti in plinu.