Polanc že v prvi etapi med najboljšimi

Rimini, 22. marca - V Riccioneju pri Riminiju se je začela 37. kolesarska dirka Mednarodni teden Coppija in Bartalija. Od Slovencev na njej nastopa le Jan Polanc, ki je kapetan ekipe Uae Emirates, ki se bo poskušal zoperstaviti slovitim imenom, kot so med drugimi nekdanja zmagovalca Toura Britanca Chris Froome in Geraint Thomas ter Italijan Vincenzo Nibali.