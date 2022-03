Na seji sveta vlade za Slovence v zamejstvu danes o ohranjanju slovenskega jezika

Ljubljana, 22. marca - Seja sveta vlade za Slovence v zamejstvu, ki je danes potekala drugi dan in jo je kot predsedujoči vodi premier Janez Janša, je bila namenjena pogovoru o ohranjanju in krepitvi znanja slovenskega jezika med Slovenci po svetu ter pregledu dosedanjega dela in usmeritvam za delo sveta v prihodnje, so sporočili iz kabineta premierja.

Kot podpredsednica sveta je na seji sodelovala ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch, seje so se udeležili predstavniki slovenskih skupnosti iz zdomstva in izseljenstva ter slovenskih organizacij, ki delujejo na področju skrbi za ohranjanje slovenstva po svetu.

Na seji so sodelovali tudi ministri in predstavniki vlade, ki se srečujejo s problematiko Slovencev po svetu. Med njimi so bili zunanji minister Anže Logar, ministrica za izobraževanje Simona Kustec, finančni minister Andrej Šircelj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, minister za kulturo Vasko Simoniti, državni sekretar Andrej Čuš in direktor Zavoda za šolstvo Vinko Logaj.

Janša se je na seji sveta zahvalil Slovencem po svetu za ambasadorsko delo in predstavljanje Slovenije v tujini. "Lahko bi podeseterili diplomatsko mrežo, vendar nikoli ne bi mogli enačiti z njo učinka, ki ga ima Slovenija z vašim delom. Vsak, ki se počuti Slovenca, ima nek odnos do Slovenije in to prizna tudi v odnosu z drugimi, je največ, kar lahko naredi posameznik za to, da gre glas za Slovenijo naokoli," je dejal.

Predsednik vlade je ob tem spomnil na vlogo Slovencev po svetu v času slovenskega osamosvajanja in podprl predlog, da bi bile seje vladnega sveta pogostejše, kar bi v delo vneslo novo dinamiko.

Janša je podprl vsa prizadevanja za izboljšanje položaja Slovencev po svetu ter še posebej izpostavil delo za mlade generacije.