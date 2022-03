Kandidatne liste za parlamentarne volitve vložila tudi Piratska stranka

Ljubljana, 22. marca - Zunajparlamentarna Piratska stranka je "zahvaljujoč podpornikom", ki so jim v minulih tednih "nosili in pošiljali podpise podpore" v ponedeljek na volilne komisije uspešno oddala liste kandidatov za aprilske državnozborske volitve. Njihovi kandidati bodo kandidirali v osmih volilnih enotah in 88 okrajih, so sporočili iz stranke.