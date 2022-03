Golob ob vložitvi kandidatnih list prepričan v zmago na volitvah

Ljubljana, 22. marca - Gibanje Svoboda danes po volilnih enotah vlaga kandidatne liste za volitve v DZ. V ljubljanskih enotah 3 in 4 so jih vložili ob prisotnosti predsednika stranke Roberta Goloba, ki bo v teh enotah tudi kandidiral. Kandidatne liste so vložili s podporo več kot 2000 podpisov. Golob pravi, da je s kandidati zadovoljen in napoveduje zmago na volitvah.