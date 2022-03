23. marec - Svetovni dan meteorologije

Ljubljana, 23. marca - Obeležujemo svetovni dan meteorologije, in sicer pod geslom Zgodnja opozorila za pravočasno ukrepanje. Če smo dobro pripravljeni na ekstremne vremenske in hidrološke dogodke, lahko zelo omilimo škodo in preprečimo človeške žrtve, so ob tej priložnosti zapisali na Agenciji RS za okolje (Arso).