Vreme: Jasno

Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Goriškem do 18 stopinj Celzija. Tudi v sredo bo jasno. Šibka burja na Primorskem bo popoldne ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do 0, v krajih z burjo na Primorskem od 1 do 6 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 19, na Goriškem do 22 stopinj Celzija.

Opozorilo: V večjem delu Slovenije je velika požarna ogroženost v naravnem okolju.

Obeti: Tudi v četrtek in petek bo jasno. Zjutraj bo temperatura ponekod še pod lediščem, čez dan pa bo precej toplo.

Vremenska slika: Nad Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Od vzhoda priteka k nam zelo suh in postopno toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Jasno bo, ob severnem Jadranu bo pihala šibka burja, ki bo jutri postopno ponehala.