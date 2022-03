Evropska komisija vzpostavila portal za pomoč ukrajinskim raziskovalcem

Bruselj, 22. marca - Evropska komisija je danes vzpostavila portal evropski raziskovalni prostor za Ukrajino, ki na enem mestu združuje informacije in podporne storitve za ukrajinske raziskovalce in inovatorje. Namen portala je raziskovalcem pomagati pri iskanju nastanitve, zaposlitve, olajšati priznavanje njihovih diplom in druge storitve, so sporočili iz Bruslja.