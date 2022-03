Mandat DZ 2018 - 2022: Dve vladi, trije predsedniki DZ, okoli 120 sej in več kot 320 sprejetih zakonov

pripravila Lara Draškovič

Ljubljana, 26. marca - Mandat poslancev, izvoljenih v DZ leta 2018, se tokrat prvič po letu 2011 ne bo končal predčasno. Aktualni sklic DZ je postregel z več posebnostmi, med drugim je DZ glasoval o dveh vladah, 10 interpelacijah in treh predsednikih DZ. Poslanci so zasedali na več kot 120 sejah, zadnjo redno so zaključili ta teden, pričakovati pa je še nekaj izrednih.