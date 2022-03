Pred poslanci zadnji dan marčne seje DZ

Ljubljana, 23. marca - Z obravnavo predloga zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma se bo danes končala marčna seja DZ. Poslanci imajo na dnevnem redu še razpravo o odgovorih na dve poslanski vprašanji s prejšnje plenarne seje, glasovali bodo tudi o točkah, ki so jih obravnavali minuli četrtek, petek in ponedeljek.