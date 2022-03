Vrh slovenskega gospodarstva letos o horizontih prihodnosti

Brdo pri Kranju, 23. marca - Na vrhu slovenskega gospodarstva, ki se bo danes odvil na Brdu pri Kranju, se bodo posvetili horizontom prihodnosti. Gospodarstveniki bodo razpravljali o zeleni in digitalni transformaciji, reindustrializaciji, povezljivosti ter o vlogi države in finančnega sistema, so napovedali v Gospodarski zbornici Slovenije (GZS).