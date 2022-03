WHO: Več evropskih držav odpravilo protikoronske ukrepe preveč "brutalno"

Kišinjov, 22. marca - Število novo okuženih z virusom sars-cov-2 narašča v 18 od 53 evropskih držav, je danes dejal direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo Hans Kluge. Pojasnil je, da je za to kriva nova, bolj prenosljiva, različica virusa BA2, ter dejstvo, da so države preveč "brutalno" odpravile ukrepe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.