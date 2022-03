V Prekmurju in Prlekiji oživljajo slovenski romarski Camino

Kobilje, 22. marca - V Prekmurju in Prlekiji bodo oživili tamkajšnji del Jakobove poti, saj romarska pot, najbolj znana kot El Camino v Španiji, poteka tudi čez Slovenijo. Lokalne skupnosti, zavodi in podjetja želijo to območje približati domačim in tujim obiskovalcem, v projekt pa vključiti ponudnike turističnega gospodarstva.