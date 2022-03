Avstralija Indiji vrnila 29 verskih in kulturnih artefaktov

New Delhi, 22. marca - Avstralija je Indiji vrnila 29 verskih in kulturnih artefaktov, med katerimi so tudi takšni, ki so jih ukradli ali nezakonito odtujili iz države. New Delhi je že pred časom države na Zahodu in njihove muzeje pozval, naj identificirajo in vrnejo predmete, k sodijo v t.i. indijsko ukradeno dediščino.