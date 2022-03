Sindikati zdravstva in socialnega varstva nadaljujejo z zahtevami po ureditvi plačnih nesorazmerij

Ljubljana, 22. marca - Reprezentativni sindikati zdravstva in socialnega varstva so na novinarski konferenci poudarili, da bodo nadaljevali z zahtevami po vladni ureditvi plačnih nesorazmerij. Po oceni sindikatov se vladna stran izmika in želi težave preložiti na prihodnjo vlado, zato ne izključujejo možnosti ponovne stavke zaposlenih v teh dejavnostih.