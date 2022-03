Presežki smučarske zime pripadajo Slokarjevi, Kranjcu in Bucikovi

Ljubljana, 22. marca - V Meribelu se je v nedeljo sklenila 56. sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju, ki je postregla tudi s slovenskimi presežki. Za te so poskrbeli Andreja Slokar z dvema zmagama, Žan Kranjec s stopničkami in olimpijskim srebrom in Ana Bucik z najbolj konstantno slalomsko sezono, ki ji je prinesla mesto v elitni slalomski sedmerici.