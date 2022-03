Iz Slovenije preko Unicefa več kot 400.000 evrov pomoči za Ukrajino

Ljubljana, 22. marca - Sklad ZN za otroke (Unicef) je v zadnjem tednu v Ukrajino in njene sosede odposlal 858 ton nujne pomoči za otroke in družine. V okviru tega so več kot 400.000 evrov namenili darovalci iz Slovenije. Unicef Slovenija pomoč nudi tudi v azilnem domu v Logatcu, kjer je nastanjenih več kot 100 otrok iz Ukrajine, so sporočili iz organizacije.