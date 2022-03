Vrh EU, Nata in G7 v četrtek v Bruslju o vojni v Ukrajini

piše dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 22. marca - V Bruslju bo v četrtek niz srečanj voditeljev članic EU, zveze Nato in skupine G7, ki bodo usklajevali ukrepanje v odziv na rusko invazijo Ukrajine. Po mesecu dni vojne bodo v ospredju priprave nadaljnjih sankcij proti Kremlju in drža do Kitajske v kontekstu možnosti, da ta Rusiji pomaga gospodarsko ali vojaško.