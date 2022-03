Evropske borze sledile azijskim

London/Pariz/Frankfurt, 22. marca - Tečaji na najpomembnejših borzah v Evropi so v začetku današnjega trgovanja sledili dogajanju na azijskih borzah in so bili tako obarvani v zeleno. S tem so nadoknadili ponedeljkove izgube, čeprav vlagatelji zaradi vojne v Ukrajini in rasti cen nafte in surovin, ki nakazujejo dodatno rast inflacije, ostajajo previdni, poročajo tuje agencije.