Azijske borze v zelenem

Tokio, 22. marca - Azijske borze so današnje trgovanje končale v pozitivnem vzdušju, potem ko je v ponedeljek predsednik ameriške centralne banke Jerome Powell izjavil, da so pripravljeni zvišati obrestne mere, če bo to potrebno za zajezitev previsoke inflacije. Vlagatelji še naprej pozorno spremljajo tudi dogajanje v Ukrajini.