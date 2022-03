Na Švedskem v napadu na šoli ubiti dve ženski

Malmö, 22. marca - Iz mesta Malmö na jugu Švedske poročajo o nasilnem incidentu na eni tamkajšnjih srednjih šol, v katerem sta umrli dve ženski. Po navedbah policije gre za zaposleni na šoli, stari med 50 in 60 let, ki sta umrli v nasilnem dejanju. Zaradi suma umora so pridržali 18-letnega učenca, ki naj bi deloval sam.