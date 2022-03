Colorado zmagal po podaljšku, pet točk Forsberga

Denver, 22. marca - Hokejisti Colorada Avalanche, ki so najboljša ekipa severnoameriške lige NHL, so tokrat po podaljšku s 3:2 ugnali Edmonton Oilers. Na preostalih treh tekmah so Boston Bruins po podaljšku s 3:2 slavili pri Montreal Canadiens, Minnesota Wild je s 3:0 premagala Vegas Golden Knights, Anaheim Ducks pa so izgubili proti Nashville Predators s 3:6.