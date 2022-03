Newyorške borze končale v rdečem

New York, 21. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Vrednost delnic je padla po tem, ko je predsednik ameriške centralne banke Jerome Powell izjavil, da so pripravljeni zvišati obrestne mere, če bo to potrebno za zajezite veliko previsoke inflacije, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.