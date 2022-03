Silovita eksplozija v tovarni razstreliva na severu Grčije

Atene, 21. marca - V tovarni razstreliva na severu Grčije je danes zjutraj odjeknila silovita eksplozija, pri čemer so umrli trije zaposleni, so sporočili lastniki tovarne. Eksplozija je bila tako močna, da so jo slišali celo v 20 kilometrov oddaljenem mestu Grevena, poročajo tuje tiskovne agencije.