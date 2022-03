Biden z evropskimi zavezniki o usklajenem odzivu na ukrajinsko krizo

Washington, 21. marca - Ameriški predsednik Joe Biden se je danes o ukrajinski krizi po telefonu pogovarjal s ključnimi evropskimi zavezniki. Do pogovora je prišlo v okviru priprav na izredni vrh članic Nata in zasedanjem voditeljev EU v Bruslju, ki se ju bo v četrtek udeležil tudi Biden. Voditelji so znova poudarili pomen enotnosti v odzivu na rusko agresijo.