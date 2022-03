Turistična pomlad za boljše medsebojno spoznavanje

Nova Gorica, 21. marca - Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina je danes v Novi Gorici pripravil prvi poslovno turistični dogodek Turistična pomlad, ki je bil namenjen medsebojnemu spoznavanju in povezovanju lokalnih turističnih ponudnikov, slovenskih turističnih agencij in tudi vseh turističnih destinacij iz Mediteranske in Kraške turistične regije.