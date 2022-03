Evropske borze večinoma v rdečem; nafta navzgor, evro navzdol

London/Frankfurt/Pariz, 21. marca - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma znižali. Vlagatelji še naprej pozorno spremljajo vojno dogajanje v Ukrajini, pri čemer je danes prevladovala vest, da je Ukrajina zavrnila ultimat, da se preda in oblegano pristaniško mesto Mariupolj prepusti ruskim silam. Cene nafte so se precej zvišale, tečaj evra pa se je znižal.