Furmanova: Preiskovalna komisija DZ ugotovila bolnišnična naročila medicinskega materiala po različnih cenah

Ljubljana, 21. marca - Poslanci DZ so obravnavali poročilo preiskovalne komisija DZ o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav medicinske opreme. Po besedah predsednice komisije Karmen Furman (SDS) so med drugim ugotovili, da so slovenske bolnišnice enak medicinski material naročale po različnih cenah.