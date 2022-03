Motor pevca Johnnya Hallydaya prodali za 470.800 evrov

Pariz, 23. marca - Motor Harley-Davidson francoskega rockerja Johnnyja Hallydayja, poimenovan Laura Eyes, so nedavno na sejmu Retromobile v Parizu prodali za 470.840 evrov, kar naj bi bila rekordna cena za motor te znamke iz povojnega obdobja.

Motor je dobil ime po rockerjevi hčerki Lauri Smet. Uporabili so ga med snemanjem videospota za Hallidayjevo pesem z naslovom I Can't Stop Wanting You.

Rokerski pevec, katerega pravo ime je Jean-Philippe Leo Smet, je umrl v starosti 74 let v začetku decembra 2017. Mrliški voz, na katerem je bila njegova krsta, je spremljal častni sprevod 15 motorjev predsedniške garde in 700 motoristov, je poročala ruska tiskovna agencija Tass.

Med svojo glasbeno kariero je Halliday imel približno 180 turnej po različnih državah.