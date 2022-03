Večina pedagoških honorarnih delavcev visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol redno zaposlena drugje

Ljubljana, 21. marca - V lanskem študijskem letu je pedagoško honorarno delo na visokošolskih zavodih in višjih strokovnih šolah skupaj opravljalo 5921 honorarnih delavcev. Od tega jih je bilo 3497 oz. 59 odstotkov redno zaposlenih drugje oz. so to bili študenti, upokojenci ali neaktivni na trgu dela, so objavili na spletni strani Statističnega urada RS (Surs).