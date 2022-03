Vmesno poročilo preiskovalne komisije DZ o zagotavljanju zaščitne opreme razdelilo poslance

Ljubljana, 21. marca - Poslanci DZ so obravnavali vmesno poročilo preiskovalne komisije o zagotavljanju zaščitne opreme ter ukrepih institucij in nosilcev javnih funkcij za zajezitev širjenja covida-19 na predlog koalicije. Z očitki prejšnji vladi, da je zdajšnji pustila prazna skladišča zaščitne opreme so se strinjali v koaliciji, v opoziciji pa so jim nasprotovali.