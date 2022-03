Slovenski glasbeni dnevi v 36. izdaji posvečeni ljubljanski Glasbeni matici

Ljubljana, 21. marca - Slovenski glasbeni dnevi bodo v 36. izdaji, ki bo potekala med 19. in 24. aprilom, posvečeni ljubljanski Glasbeni matici ob njeni 150-letnici. Ta je zaslužna, da se je v prvi polovici 20. stoletja razvila vrsta glasbenih institucij, ki delujejo še danes, zato so društvu in širšemu glasbenemu kontekstu posvetili tako koncertni kot muzikološki del.