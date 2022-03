RTVS lani z RTV-prispevkom zbrala skoraj 97 milijonov evrov

Ljubljana, 21. marca - Prihodki Radiotelevizije Slovenija (RTVS) so lani znašali skoraj 132 milijonov evrov oz. 4,7 milijona evrov več od odhodkov, izhaja iz poročila RTVS za lani, ki ga je danes obravnaval programski svet RTVS. S plačili RTV-prispevka so zbrali skoraj 97 milijonov evrov. Za stroške dela redno zaposlenih so namenili nekaj nad 81 milijonov evrov.