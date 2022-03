Kamniška občina bo pomagala pri izvedbi spomladanskih čistilnih akcij

Kamnik, 22. marca - Občina Kamnik vabi občane k sodelovanju pri spomladanskih čistilnih akcijah, ki bodo po občini potekale v drugi polovici marca in začetku meseca aprila. Občina je pri tem krajevnim skupnostim, društvom, šolam in drugim organizatorjem spomladanskih čistilnih akcij na posameznih območjih zagotovila vrečke za odpadke, rokavice in odvoz odpadkov.