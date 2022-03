DZ o poročilu Knovsa za zaprtimi vrati

Ljubljana, 21. marca - DZ je danes obravnaval poročilo o delu komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) za lani. Razprava je večinoma potekala za zaprtimi vrati, v odprtem delu seje pa je predsednik Knovsa Matjaž Nemec (SD) dejal, da so kot komisija delali v ekstremno težkih pogojih in je bilo njihovo delo oteženo zaradi nenehnih pritiskov in groženj.